Анчелотти оценил шансы «Реала» на чемпионство после очередной осечки

Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Бетис» в матче 24-го тура Ла Лиги (0:0).

Чуть раньше «Барселона», возглавляющая турнирную таблицу, взяла верх над «Валенсией» (1:0). Отставание «сливочных» от каталонцев теперь составляет девять очков.

«В последних трёх матчах мы забили только один гол – и тот после стандарта. Очевидно, что такой показатель – это неприемлемо, и это особенно странно, если учесть, что ранее мы забили пять мячей на «Энфилде». Нам нужно быть более эффективными – меньше полагаться на дриблинг и чаще бить из-за пределов штрафной.

Борьба за титул? Ситуация становится всё более сложной, но мы будем бороться до конца. Я бы не сказал, что это невозможно», – цитируют испанские СМИ Анчелотти.