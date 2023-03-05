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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бетис - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:33 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
1 4.60 X 3.85 2 1.75
Через 19 ч. 31 мин.

В 24-м туре Ла Лиги «Бетис» будет принимать «Реал». «Королевский» клуб остро нуждается в очках, чтобы не отпустить «Барселону», которой, кстати, проиграл в Кубке на неделе. Севильский соперник - исторически непростой, к тому же идет на пятом месте по ходу сезона и добыл три победы подряд. «Реал» порой теряет очки с этой командой, а уверенно обыграть ее не может уже пять лет.

Кто сегодня победит? Ответ - после 23:00 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5»,  LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Реал Мадрид Бетис
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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