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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич завтра не сыграет с «Бетисом»

04 Марта 2023 • 13:32 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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05.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сыграет завтра с «Бетисом» в рамках Ла Лиги. По информации от журналиста Хорхе Пикона, хорват сегодня не тренировался с командой. Главный тренер Карло Анчелотти предоставил хавбеку отдых, из-за чего Модрич завтра не сыграет с «Бетисом».

Напомним, после чемпионата мира в Катаре Модрича не так регулярно выходит в стартовом составе «Реала», как в первой половине сезона. Хорват выходил в основе лишь в трёх из восьми последних матчей «королевского клуба» в чемпионате Испании.

У Модрича в конце сезона заканчивается контракт. Пока неизвестно, продлит ли «Реал» сотрудничество с хавбеком.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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