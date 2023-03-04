Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сыграет завтра с «Бетисом» в рамках Ла Лиги. По информации от журналиста Хорхе Пикона, хорват сегодня не тренировался с командой. Главный тренер Карло Анчелотти предоставил хавбеку отдых, из-за чего Модрич завтра не сыграет с «Бетисом».

Напомним, после чемпионата мира в Катаре Модрича не так регулярно выходит в стартовом составе «Реала», как в первой половине сезона. Хорват выходил в основе лишь в трёх из восьми последних матчей «королевского клуба» в чемпионате Испании.

У Модрича в конце сезона заканчивается контракт. Пока неизвестно, продлит ли «Реал» сотрудничество с хавбеком.