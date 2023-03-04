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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не предпринимал конкретных действий по трансферу Антониу Силвы

04 Марта 2023 • 10:43 Комментировать
Бенфика
2:0
Фамаликан
окончен

Интерес мадридского «Реала» к центральному защитнику «Бенфики» Антониу Силве пока нельзя назвать конкретным. Как сообщает у себя в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «королевский клуб» ещё не вёл переговоров по трансферу португальца.

Напомним, ранее появились слухи, что Силва якобы будет одной из главных целей «Реала» на грядущее летнее трансферное окно. Пресса также связывала 19-летнего защитника с английским «Ливерпулем».

В нынешнем сезоне португалец провёл 20 матчей в чемпионате за «Бенфику», где отметился двумя голами. У игрока в контракте есть сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
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