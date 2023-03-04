«Реал» не предпринимал конкретных действий по трансферу Антониу Силвы

Интерес мадридского «Реала» к центральному защитнику «Бенфики» Антониу Силве пока нельзя назвать конкретным. Как сообщает у себя в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «королевский клуб» ещё не вёл переговоров по трансферу португальца.

Напомним, ранее появились слухи, что Силва якобы будет одной из главных целей «Реала» на грядущее летнее трансферное окно. Пресса также связывала 19-летнего защитника с английским «Ливерпулем».

В нынешнем сезоне португалец провёл 20 матчей в чемпионате за «Бенфику», где отметился двумя голами. У игрока в контракте есть сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.