В «Реале» недовольны отсутствием у Анчелотти «плана Б»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разочаровал руководство клуба.

Ранее уже сообщалось, что некоторые высокопоставленные лица клуба рассматривают возможность отставки итальянского специалиста по окончании сезона. Как отмечает журналист Родриго Фаэс, после поражения от «Барселоны» в первом матче Кубка Испании (0:1) боссы «Реала» обвинили Анчелотти в нехватке тактической гибкости. «Сливочные» так и не смогли взломать оборону каталонцев, и у рулевого не нашлось решений, чтобы переломить ситуацию на поле.

После 23-х туров Ла Лиги «Реал» занимает вторую строчку, отставая от «Барселоны» на семь очков.