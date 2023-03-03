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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» недовольны отсутствием у Анчелотти «плана Б»

03 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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05.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разочаровал руководство клуба.

Ранее уже сообщалось, что некоторые высокопоставленные лица клуба рассматривают возможность отставки итальянского специалиста по окончании сезона. Как отмечает журналист Родриго Фаэс, после поражения от «Барселоны» в первом матче Кубка Испании (0:1) боссы «Реала» обвинили Анчелотти в нехватке тактической гибкости. «Сливочные» так и не смогли взломать оборону каталонцев, и у рулевого не нашлось решений, чтобы переломить ситуацию на поле.

После 23-х туров Ла Лиги «Реал» занимает вторую строчку, отставая от «Барселоны» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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