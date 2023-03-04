​Анчелотти высказался о будущем Модрича

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжает получать вопросы о будущем полузащитника Луки Модрича.

Действующий контракт 37-летнего Луки Модрича с «Реалом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Модрич поступит так, как он считает нужным. Он ведёт переговоры с клубом. Это не проблема ни для меня, ни для Луки. Он примет самое правильное решение», - слова Анчелотти в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 5 марта. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Бетиса» на выезде.