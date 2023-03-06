​Президент «Реала» провёл долгие переговоры с Анчелотти после неудачного матча

«Реал» в воскресенье огорчил армию своих фанатов. «Сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), в результате чего их отставание от лидирующей «Барселоны» выросло до девяти очков.
Как стало известно журналистам Relevo, после завершения игры президент «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с Карло Анчелотти. Обсуждения шли достаточно долго – итальянец даже опоздал на пресс-конференцию.
Ранее сообщалось о том, что в отношениях между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти выросла напряжённость.
Ближайший матч «Реал» проведёт 11 марта – против «Эспаньола» в чемпионате Испании.
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