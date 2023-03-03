«Реал» больше не ищет нового правого защитника

Мадридский «Реал» отказался от планов по приобретению нового правого защитника в летнее трансферное окно.

Именно правый край обороны считался одной из наиболее проблемных позиций в составе «сливочных», и испанские СМИ неоднократно сообщали о планах клуба укрепить данную зону, когда появится такая возможность. По информации ABC, планы «Реала» изменились – теперь клуб не рассчитывает на подписание нового правого латераля. Главные цели мадридцев – Мало Гюсто и Педро Порро – зимой согласились на переход в «Челси» и «Тоттенхэм» соответственно, что и оказало ключевое влияние на трансферные планы «Реала».