«Реал» объявил состав на игру с «Бетисом»

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» сразится с крепким «Бетисом», и накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, представил стартовый состав своей команды на предстоящую игру, которая начнется в 23 часа по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Кроос, Бензема (капитан), Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Тчуамени. Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Следить за событиями игры между «Бетисом» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.