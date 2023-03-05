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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на игру с «Бетисом»

05 Марта 2023 • 21:41 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
1 4.80 X 3.85 2 1.73
Через 0 ч. 32 мин.

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» сразится с крепким «Бетисом», и накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, представил стартовый состав своей команды на предстоящую игру, которая начнется в 23 часа по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Кроос, Бензема (капитан), Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Тчуамени. Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Следить за событиями игры между «Бетисом» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Реал Мадрид Бетис
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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05.03.23 в 23:00
Бетис Бетис
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.70 3.95 1.74
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