Рауль – один из фаворитов на замену Анчелотти в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес в скором времени может возглавить команду. По информации от ABC, испанец является одним из фаворитов на замену Карло Анчелотти, к которому руководство потеряло доверие после результатов в новом году.

Рауль в данный момент уже около четырёх лет возглавляет «Реал Кастилью». 45-летний специалист считается одним из фаворитов для руководства на замену Анчелотти.

Ранее также ходили слухи о возможном назначении в «Реал» Хаби Алонсо, который ныне возглавляет леверкузенский «Байер». В чемпионате Испании «королевский клуб» сейчас отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.