«Реал» не сумел дожать «Бетис» и отпустил «Барселону» уже на девять очков

«Бетис» и мадридский «Реал» сыграли в рамках чемпионата Испании. Последний воскресный матч 24-го тура Ла Лиги состоялся пятого марта на стадионе «Бенито Вильямарин».

Несколькими часами ранее полуразобранная «Барселона» (без Педри, Гави, Дембеле и Левандовски) с удалением Араухо удержала минимальную победу над «Валенсией», восстановив 10-очковый отрыв от «Реала», так что мадридцам нельзя было ошибаться в Севилье. Немного облегчали «королям» задачу кадровые проблемы «Бетиса»: матч пропускали травмированные Фекир и Каналес.

«Реал» же вышел без Модрича (дисквалифицирован), Алабы и Менди (травмированы), с бразильским дуэтом (Родриго – Винисиус) и Каримом Бензема в атаке. Довольно быстро это сочетание дало результат: Родриго заработал стандарт в метре от штрафной площади, а Карим Бензема мощнейшим ударом свой шанс реализовал.

Побежали уже праздновать мадридцы, но в это время вскрылась важная деталь. Мяч срикошетил о руку Рюдигера, стоявшего в «стенке», поэтому засчитывать гол было нельзя. Это севильцы доказывали арбитру, а потом подтвердили и помощники на VAR. Отменённый гол будто засушил игру. «Реал» и «Бетис» по очереди владели инициативой, много боролись, к воротам почти не приближались, ограничиваясь центром поля.

Немного скрасил ситуацию Вальверде, шикарно сыгравший на подборе. После углового оборона «Бетиса» мяч вынесла, Феде подкараулил его метрах в 27 от ворот и очень мощно пробил. Правда, мяч пролетел над перекладиной, лишь немного скользнув по сетке. Второй тайм получился гораздо веселее, тренд уже в самом его начале задали мадридцы. Винисиус на скорости разорвал левый фланг, обыграл опекуна и от лицевой выкатил под удар Бензема. Карим пробил в касание, но Браво выручил «Бетис».

Ответ Куртуа был ещё более феноменальным. Почему-то защитники «Реала» позволили Борхе Иглесиасу развернуться на линии вратарской и далее пробить из убойной позиции, оставив момент на решение Тибо. И бельгиец вышел победителем, смахнув мяч плечом. Примерно похожий момент на исходе часа игрового времени случился у Родриго. Только бразильцу не нужно было разворачиваться, просто попадай с линии вратарской после отменного прострела Вальверде. Но не справился Родриго, пальнув выше ворот.

К концу матча атаки «Реала» становились всё мощнее. Волны мадридского наступления, казалось, вот-вот смоют севильскую оборону. Подводила точность: Себальос из пределов штрафной площади бил на точность – не попал в «шестёрку», Браво отбил опаснейшие удары Начо и Винисиуса, нанесённые с пяти метров. Так и не смог «Реал» перенести своё преимущество на табло.

Ничья в Севилье ещё больше закапывает золотую интригу. «Барселона» теперь имеет 9 очков преимущества над «Реалом».