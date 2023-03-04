Руководство «Реала» рассматривает вариант с назначением Почеттино

Мадридский «Реал» в скором времени может поменять главного тренера. В последнее время активизировались слухи о потенциальном увольнении Карло Анчелотти, под руководством которого команда отстаёт от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги на 7 очков.

По информации от ABC, одним из кандидатов для «Реала» является бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист также имеет за спиной опыт работы в Ла Лиге, где ранее возглавлял «Эспаньол».

Напомним, «Реал» Мадрид недавно также проиграл «Барселоне» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счётом 0:1. Ранее также ходили слухи о том, что заменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может бывший нападающий команды Рауль Гонсалес.