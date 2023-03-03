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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти понимает, что «Реал» теряет к нему доверие

03 Марта 2023 • 13:43 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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05.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти осознаёт давление со стороны руководство. По информации от издания Relevo, итальянский специалист понимает, что верхушка клуба теряет к нему доверие.

Вчера «Реал» уступил «Барселоне» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счётом 0:1. В чемпионате команда Анчелотти отстаёт от «сине-гранатовых» на 7 очков. Лишь в Лиге чемпионов у «сливочных» пока всё в порядке: в первой игре ⅛ финала с «Ливерпулем» команда разгромила соперников на выезде со счётом 5:2.

Напомним, у Анчелотти осталось полтора года по контракту с мадридским «Реалом». Итальянца ранее связывали с назначением в сборную Бразилии, но сам наставник уже несколько раз давал понять, что намерен до конца отработать свой контракт с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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