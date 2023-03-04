Анчелотти: «Проблемы в атаке? Мы забили 5 голов «Ливерпулю» на «Энфилде»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает, что команда испытывает проблемы в атаке. Напомним, в последнем матче с «Барселоной» в рамках первого полуфинала Кубка Испании «королевский клуб» не смог распечатать ворота соперников и проиграл 0:1.

«Проблемы в атаке? Мы забили 5 голов «Ливерпулю» на «Энфилде». Не думаю, что у нас есть проблемы в передней линии», – объяснил Анчелотти на пресс-конференции.

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде со счётом 5:2. Тем не менее, в двух последующих играх испанская команда забила всего один гол.