Анчелотти – о матче с «Бетисом»: «У нас нет права на ошибку»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти поделился ожиданиями от следующего тура чемпионата Испании, где его команда встретится на выезде с «Бетисом».

«У нас нет права на ошибку. «Бетис» сейчас очень хорош. Нам нужно провести идеальный матч», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

В случае поражения «Реала» и победы «Барселоны», отставание «королевского клуба» от первого места в Ла Лиге возрастёт до 10 очков. Команда Карло Анчелотти не выиграла ни одного из своих двух последних матчах во всех турнирах.

Ранее появились слухи о том, что руководство «Реала» задумывается о скором увольнении Анчелотти.