​Названа причина госпитализации Агуэро

Серхио Агуэро был заменён в концовке первого тайма матча «Барселона» - «Алавес» в субботу. Аргентинец почувствовал боль в груди и сразу отправился на обследование. Каталонский клуб выпускал пресс-релиз, в котором рассказывал, что Агуэро пройдёт кардиологические тесты.

Журналист TyC Sport Гастон Эдул сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что Агуэро перенёс тахикардию, то есть повышенный ритм работы сердца. Подобные проблемы были у Серхио в юном возрасте. Отмечается, что в настоящий момент Серхио Агуэро чувствует себя хорошо.

Напомним, что Серхио Агуэро только недавно дебютировал за «Барселону». Начало сегодня он пропустил из-за травмы.