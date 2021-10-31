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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названа причина госпитализации Агуэро

31 Октября 2021 • 12:50 Комментировать
Барселона
1:1
Алавес
окончен

Серхио Агуэро был заменён в концовке первого тайма матча «Барселона» - «Алавес» в субботу. Аргентинец почувствовал боль в груди и сразу отправился на обследование. Каталонский клуб выпускал пресс-релиз, в котором рассказывал, что Агуэро пройдёт кардиологические тесты.

Журналист TyC Sport Гастон Эдул сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что Агуэро перенёс тахикардию, то есть повышенный ритм работы сердца. Подобные проблемы были у Серхио в юном возрасте. Отмечается, что в настоящий момент Серхио Агуэро чувствует себя хорошо.

Напомним, что Серхио Агуэро только недавно дебютировал за «Барселону». Начало сегодня он пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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