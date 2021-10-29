​«Барселона» в этом сезоне выиграет Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов – экс-президент клуба

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар весьма оптимистично настроен по поводу перспектив команды, несмотря на незавидное положение на текущий момент.

- Уход Кумана? Нравится нам это или нет, в футболе это работает так. Проще уволить тренера, чем всю команду. Мне неприятно из-за случившегося с Куманом, ведь он мой друг, и я его ценю. Будь у него больше времени, он бы добился хороших результатов, - сказал Гаспар El Confidencial.

Жоан Гаспар также заявил, что «Барселона» в этом сезоне выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов, поскольку в этих турнирах ещё предстоит много матчей, а также национальный кубок, поскольку этот турнир ещё не стартовал.