Поражение от «Райо Вальекано» стало фатальным для Рональда Кумана - терпение руководителей «Барселоны» лопнуло, и голландский тренер был отправлен в отставку. Поговаривают, что уже очень скоро «сине-гранатовых» возглавит Хави. Впрочем, пока что с командой будет работать Серхи Бархуан. Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, в четверг Бархуана представят команде перед тренировкой, а в пятницу он выступит на предматчевой пресс-конференции. Этот 49-летний специалист с лета текущего года возглавляет «Барселону Б».

Серхи Бархуан как футболист выступал за «Барселону» с 1993 по 2002 год. Затем воспитанник «сине-гранатовых» провёл три сезона в «Атлетико» и завершил карьеру.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 30 октября против «Алавеса».