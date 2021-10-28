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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» назвала имя временного тренера официально

28 Октября 2021 • 14:59 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1.25 6.20 11.00
30.10 22:00

Поражение от «Райо Вальекано» стало фатальным для Рональда Кумана - терпение руководителей «Барселоны» лопнуло, и голландский тренер был отправлен в отставку. Поговаривают, что уже очень скоро «сине-гранатовых» возглавит Хави. Впрочем, пока что с командой будет работать Серхи Бархуан. Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, в четверг Бархуана представят команде перед тренировкой, а в пятницу он выступит на предматчевой пресс-конференции. Этот 49-летний специалист с лета текущего года возглавляет «Барселону Б».

Серхи Бархуан как футболист выступал за «Барселону» с 1993 по 2002 год. Затем воспитанник «сине-гранатовых» провёл три сезона в «Атлетико» и завершил карьеру.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 30 октября против «Алавеса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Бархуан
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