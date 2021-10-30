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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике получил травму

30 Октября 2021 • 23:40 Комментировать
Барселона
1:1
Алавес
окончен

«Барселона» вслед за Серхио Агуэро потеряла и Херарда Пике. По ходу второго тайма матча чемпионата Испании против «Алавеса» опытный защитник получил травму. Судя по всему, речь идёт о мышечном повреждении. Вместо Пике на замену вышел Клеман Ленгле.

В ближайшее время Херард Пике наверняка пройдёт медицинское обследование, по итогам которого «Барселона» выпустит пресс-релиз.

Следить за последними минутами матча между «Барселоной» и «Алавесом» можно в подробной трансляции в текстовом формате, которая проходит на портале LiveResult. Напомним, что функции тренера каталонцев после отставки Рональда Кумана выполняет Серхи Бархуан.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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