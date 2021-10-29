Лапорта назвал причину увольнения Кумана

В пятницу Жоан Лапорта поучаствовал в пресс-конференции. На ней, среди прочего, президент «Барселоны» рассказал об уходе Рональда Кумана с должности главного тренера команды.

- Мы очень благодарны Куману за то, что он принял команду в сложный момент. Мы будем помнить о его работе, он выиграл Кубок Испании. Его увольнение связано с плохими результатами. Ситуация стала неприемлемой, и после игры с «Райо Вальекано» мы приняли это решение, - сказал Лапорта.

Президент «Барселоны» допустил, что, возможно, попрощаться с Рональдом Куманом следовало раньше. Лапорта взял ответственность за это на себя, но при этом отметил, что хотел, чтобы Куман чувствовал запас уверенности.