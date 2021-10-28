Президент «Барселоны» сегодня сообщит команде о назначении Хави

В последние часы активно обсуждается возможное назначение Хави Эрнандеса на пост главного тренера «Барселоны». По информации различных источников, возвращение нынешнего наставника «Аль-Садда» в Каталонию уже является лишь вопросом времени.

Известный журналист Фабрицио Романо уверяет, что стороны еще пару дней назад достигли договоренности. На данный момент «сине-гранатовые» лишь дожидаются, пока Хави уладит все детали расторжения контракта с клубом из Саудовской Аравии.

Также корреспондент авторитетного испанского издания Sport Хуан Марти поделился информацией, что уже сегодня президент Жоан Лапорта анонсирует футболистам назначение Хави. Добавим, «Барселона» вынуждена будет заплатить «Аль-Садду» один миллион евро компенсации.