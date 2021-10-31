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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» рассказала о травме Пике

31 Октября 2021 • 14:50 Комментировать
Барселона
1:1
Алавес
окончен

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала новую информацию о состоянии защитника Херарда Пике.

Напомним, что по ходу субботнего матча испанского чемпионата против «Алавеса» Пике был заменён из-за полученного повреждения.

В сообщении «Барселоны» в «Твиттере» говорится о том, что у Пике было диагностировано растяжение мышцы голени. Сроки восстановления опытного футболиста «сине-гранатовые» не называют.

Напомним, что матч «Барселоны» и «Алавеса» завершился вничью со счётом 1:1. На текущий момент каталонцы располагаются только на девятой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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