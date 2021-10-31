​«Барселона» рассказала о травме Пике

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала новую информацию о состоянии защитника Херарда Пике.

Напомним, что по ходу субботнего матча испанского чемпионата против «Алавеса» Пике был заменён из-за полученного повреждения.

В сообщении «Барселоны» в «Твиттере» говорится о том, что у Пике было диагностировано растяжение мышцы голени. Сроки восстановления опытного футболиста «сине-гранатовые» не называют.

Напомним, что матч «Барселоны» и «Алавеса» завершился вничью со счётом 1:1. На текущий момент каталонцы располагаются только на девятой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.