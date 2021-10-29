Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не намерена платить «Аль-Садду» миллион евро компенсации за Хави

29 Октября 2021 • 11:54 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1.25 6.20 11.00
30.10 22:00

Судя по всему, финансовые проблемы «Барселоны» после ухода экс-президента Хосепа Бартомеу настолько серьезные, что клуб пытается экономить на всем, что только можно.

Так, «сине-гранатовые» до сих пор не могут договориться с «Аль-Саддом» касательно суммы компенсации за расторжение контракта Хави. В соглашении испанского специалиста прописаны отступные в размере одного миллиона евро, но каталонцы не намерены платить, сообщает издание RAC1.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии поставил «Барселоне» ультиматум – Хави уйдет бесплатно, но только после шестого ноября. Испанцы же не намерены ждать так долго, поэтому попросили тренера самому решить этот вопрос с руководством, уверяет источник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов заплатить огромные деньги за ещё одного бразильского вундеркинда
12:19 · Испания. Ла Лига
Это'О – о «Золотом мяче»: «Если не Месси, то Бензема»
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена платить «Аль-Садду» миллион евро компенсации за Хави
09:23 · Испания. Ла Лига
Бутрагеньо раскритиковал арбитра за работу на матче «Реала»
08:48 · Испания. Ла Лига
У Кумана худший процент побед в качестве наставника «Барселоны» за последние 18 лет
08:27 · Испания. Ла Лига
Безголевая серия Фелиша перевалила за 900 минут
08:27 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о ничьей с «Леванте»: «Не можем оправдываться решениями судьей»
08:12 · Испания. Ла Лига
Пике отреагировал на увольнение Кумана
08:08 · Испания. Ла Лига
Хави хочет сохранить в «Барселоне» Усмана Дембеле
00:45 · Испания. Ла Лига
Неймар: Хочу повторить с Месси то, что мы делали в «Барселоне» в 2017 году 3
00:24 · Испания. Ла Лига
«Леванте» отобрал у «Атлетико» победу 2
28 Октября
23:49 · Испания. Ла Лига
Гризманн впервые забил в Примере после возвращения в «Атлетико» 1
23:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта пообщался с футболистами «Барселоны» после отставки Кумана 1
22:59 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» упустил первую победу в сезоне, пропустив на 90-й минуте 1
22:06 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» ушёл в отрыв благодаря победе над «Сельтой» 1
Все новости
Рекомендуем