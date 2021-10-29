«Барселона» не намерена платить «Аль-Садду» миллион евро компенсации за Хави

Судя по всему, финансовые проблемы «Барселоны» после ухода экс-президента Хосепа Бартомеу настолько серьезные, что клуб пытается экономить на всем, что только можно.

Так, «сине-гранатовые» до сих пор не могут договориться с «Аль-Саддом» касательно суммы компенсации за расторжение контракта Хави. В соглашении испанского специалиста прописаны отступные в размере одного миллиона евро, но каталонцы не намерены платить, сообщает издание RAC1.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии поставил «Барселоне» ультиматум – Хави уйдет бесплатно, но только после шестого ноября. Испанцы же не намерены ждать так долго, поэтому попросили тренера самому решить этот вопрос с руководством, уверяет источник.