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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны сроки восстановления Фати

28 Октября 2021 • 16:53 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1.25 6.20 11.00
30.10 22:00

Вчера, 27 октября, вингер «Барселоны» Ансу Фати пропускал поединок свей команды против «Райо Вальекано» из-за очередной травмы. Испанец получил повреждение в противостоянии с «Реалом» на прошлых выходных, чем напугал болельщиков клуба.

Дело в том, что юный игрок только лишь недавно вернулся в строй после длительной реабилитации из-за операций на колене, а в Каталонии его считают преемником Лионеля Месси. Впрочем, на этот раз травма Фати оказалась несерьезной, свидетельствует местное издание AS.

Согласно источнику, футболист снова приступит к тренировочным занятиям в основной группе через 7-10 дней. Таким образом, Фати не поможет каталонцам в матчах с «Алавесом» в чемпионате Испании и киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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