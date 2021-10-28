Стали известны сроки восстановления Фати

Вчера, 27 октября, вингер «Барселоны» Ансу Фати пропускал поединок свей команды против «Райо Вальекано» из-за очередной травмы. Испанец получил повреждение в противостоянии с «Реалом» на прошлых выходных, чем напугал болельщиков клуба.

Дело в том, что юный игрок только лишь недавно вернулся в строй после длительной реабилитации из-за операций на колене, а в Каталонии его считают преемником Лионеля Месси. Впрочем, на этот раз травма Фати оказалась несерьезной, свидетельствует местное издание AS.

Согласно источнику, футболист снова приступит к тренировочным занятиям в основной группе через 7-10 дней. Таким образом, Фати не поможет каталонцам в матчах с «Алавесом» в чемпионате Испании и киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.