Хави хочет сохранить в «Барселоне» Усмана Дембеле

Хави Эрнандес уже в ближайшие дни может сменить «Аль-Садд» на «Барселону», став преемником бывшего главного тренера каталонцев Рональда Кумана. Как свидетельствуют различные источники, переговоры находятся на заключительном этапе.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что теперь остается лишь дождаться расторжения испанцем контракта с клубом из Саудовской Аравии. После того, как Хави официально объявят в качестве нового наставника, «сине-гранатовые» намерены заняться продлением соглашений с Усманом Дембеле, Гави и Рональдом Араухо.

Особенно важным для команды Хави считает французского вингера – местные СМИ уверяют, что специалист хотел бы построить игру команды вокруг него и Ансу Фати, сделав акцент на фланги.