В «Барселоне» планируется перестройка: Пике, Альбе и Бускетсу укажут на дверь

Вчерашнее увольнение Рональда Кумана с должности наставника «Барселоны» означало не только желание руководства сменить тренерский штаб, а и сделать первый шаг на пути к масштабной перестройке команды.

Как уверяет местное издание Diario Sport, в клубе уже разработали новый проект развития. Согласно нему, «сине-гранатовые» хотят решиться на множество серьезных кадровых решений.

Так, каталонцы могут распрощаться с несколькими ветеранами, а именно с Херардом Пике, Хорди Альбой и Серхио Бускетсом. По информации источника, в клубе недовольными выступлениями этих игроков.

Однако, если подобное и случится, то «Барселона» намерена должным образом проводить легендарных для команды личностей.