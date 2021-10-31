​Тренер «Барселоны» высказался после ничьей с «Алавесом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан дал комментарий после ничьей с «Алавесом» (1:1).

«Я построил игру через владение и прорывы между линиями. Если я останусь на этой должности, то в Киеве в игре с «Динамо» мы сыграем так же.

Мы постараемся снова поднять команду. Футболисты должны знать, что они хороши – они должны верить в себя.

У меня было мало времени. Я старался навести порядок в обороне и нападении. Думаю, мы исправили несколько вещей. Но когда результаты отрицательные, трудно прийти в норму.

Есть ощущение, что после финального свистка мы не были награждены за проделанную работу. Мы контролировали игру, у нас были моменты, а соперник реализовал свой редкий шанс. Мы плохо показали себя в реализации», - сказал Бархуан журналистам.