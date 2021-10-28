​Хави отреагировал на слухи о том, что он возглавит «Барселону»

Поговаривают, что в обозримом будущем тренерское кресло в «Барселоне», которое оказалось свободным после увольнения Рональда Кумана, займёт Хави. Появлялась информация о том, что катарский «Аль-Садд» готов отпустить Хави в каталонский клуб без компенсации, но при условии, что он поработает ещё неделю.

Между тем, сам Хави отреагировал на слухи о своём скором назначении на должность рулевого «Барселоны».

«В настоящее время я сосредоточен на своей работе с «Аль-Саддом». Я не буду говорить ни о чём другом», - слова Хави на своей страничке в «Твиттере» приводит алжирский спортивный журналист Валид Зиани.