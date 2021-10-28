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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави отреагировал на слухи о том, что он возглавит «Барселону»

28 Октября 2021 • 19:57 Комментировать (1)
Барселона
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Алавес
1.25 6.20 11.00
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Поговаривают, что в обозримом будущем тренерское кресло в «Барселоне», которое оказалось свободным после увольнения Рональда Кумана, займёт Хави. Появлялась информация о том, что катарский «Аль-Садд» готов отпустить Хави в каталонский клуб без компенсации, но при условии, что он поработает ещё неделю.

Между тем, сам Хави отреагировал на слухи о своём скором назначении на должность рулевого «Барселоны».

«В настоящее время я сосредоточен на своей работе с «Аль-Саддом». Я не буду говорить ни о чём другом», - слова Хави на своей страничке в «Твиттере» приводит алжирский спортивный журналист Валид Зиани.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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