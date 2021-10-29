​Физрукам здесь не место: за что Кумана выгнали из «Барселоны»

В конце сентября прошлого года на страницах нашего сетевого издания вышел материал, в котором описывались причины, по которым Рональда Кумана непременно ждёт провал на тренерском мостике «Барселоны». В тот же день каталонцы разгромили «Вильярреал» со счётом 4:0 в дебютном матче под руководством Кумана, после чего в комментариях появилась запись о том, что голландский тренер посрамил автора материала. Но прошло тринадцать месяцев, и Куману указали на дверь, причём это решение назревало уже достаточно давно – ещё по ходу прошлого сезона.

Рональду Куману было суждено провалиться с «Барселоной». Воедино сошлись такие факторы, как серьёзные финансовые трудности клуба, пертурбации на президентском мостике, болезненный уход Лионеля Месси… Но главный фактор – уровень квалификации Рональда Кумана. При всём уважении голландца сложно отнести к статусу топовых тренеров, способных решать большие задачи с большими клубами. Таких специалистов в среде болельщиков обычно называют физруками. Приглашение Хосепом Бартомеу – прошлым президентом «Барселоны» – Рональда Кумана казалось, мягко говоря, странным. В Европе голландец ранее толком ничего не добивался, а если брать Испанию, то здесь он ранее уже проваливался, превратив «Валенсию» в сезоне 2007/2008 из претендента на билет в Лигу чемпионов в борца за выживание. Да, у Кумана была парочка хороших сезонов с «Саутгемптоном», но вывести крепкую команду АПЛ в еврокубки и бороться за все трофеи во главе европейского гранда – задачи разного порядка.

Рональда Кумана выгнали из «Барселоны» за несоответствие. Назначение в каталонский клуб было для голландца большим авансом. Куман не оправдал надежд, если они и вовсе были, ведь существует теория заговора, будто бы Хосеп Бартомеу специально «подложил свинью» следующему президенту клуба, понимая, что его дни во главе «сине-гранатовых» сочтены.

Сложно вспомнить матч, в котором «Барселона» под руководством Рональда Кумана оставила о себе по-настоящему сильное впечатление. Если каталонцы и громили кого-то, то это были соперники более низкого уровня, как, например, «Атлетик» в финале Кубка Испании прошлого сезона. Лобовые же игры с топами «Барселоне» по большей части не удавались. Каталонцы с Куманом выиграли лишь один большой матч – в гостях у «Ювентуса» в группе Лиги чемпионов. Давайте для наглядности из списка игр «сине-гранатовых» при голландском тренере выберем те, в которых команда противостояла грандам.

«Барселона» - «Реал» 1:3

«Ювентус» - «Барселона» 0:2

«Атлетико» - «Барселона» 1:0

«Барселона» - «Ювентус» 0:3

«Барселона» - «ПСЖ» 1:4

«ПСЖ» - «Барселона» 1:1

«Реал» - «Барселона» 2:1

«Барселона» - «Атлетико» 0:0

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«Барселона» - «Бавария» 0:3

«Атлетико» - «Барселона» 2:0

«Барселона» - «Реал» 1:2

Одна победа в 11 больших матчах, все 3 «эль-класико» проиграны… У Рональда Кумана не было шансов остаться.

Рональд Куман в своё время играл за «Барселону». Возможно, Хосеп Бартомеу действительно надеялся, что Куман вернёт каталонцам её фирменный стиль, достав из антресолей конспекты, написанные за времена выступлений под руководством своего соотечественника Йохана Кройфа. Но нет – Куман отступил от ДНК «Барсы». Сразу после своего прихода в «Барселону» распрощался с Луисом Суаресом. Дальше тренер регулярно жаловался, что у его нет центрального нападающего. А этим летом он подписал Люка де Йонга… Форвард с ростом в 188 сантиметров в «Барселоне» - о чём вообще думал Куман? Играть навесами? Так можно было сэкономить и купить Артёма Дзюбу – тот тоже умеет цепляться за верховые мячи.

Период в «Барселоне» серьёзно ударит по репутации Рональда Кумана. Он не воспользовался шансом всей тренерской жизни и теперь вряд ли может рассчитывать на предложение от по-настоящему большого клуба. Вероятно, Куману придётся браться за команды, которые ставят куда более приземлённые задачи. Именно в таких командах его место.

Алексей Антоненко