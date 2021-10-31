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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» без Кумана не смогла разобраться с «Алавесом»

31 Октября 2021 • 00:01 Комментировать (6)
Барселона
1:1
Алавес
окончен

«Барселона» провела первый матч без Рональда Кумана и не сумела дома обыграть «Алавес». В первом тайме гости нейтрализовали все угрозы. После перерыва команды обменялись голами, Мемфис Депай открыл счет выстрелом из-за пределов штрафной, и тут же Луис Риоха блеснул дриблингом и, обыгравшись с партнером, поразил ворота. Депай сразу после этого мог решать судьбу матча, но в супермоментах пробил в штангу, а затем и во вратаря.

Ничья 1:1, «Барселона» застряла на девятом месте.

Протокол игры  
Барселона 1:1 Алавес
(1:0) Депай Мемфис 49'    
    52' Риоха Луис (1:1)
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   81' (Abdessamad Ezzalzouli (   81') Пике Херард   70' (Пуч Рикард (   70') Гарсия Эрик Альба Жорди Гави   70' (Ленгле Клеман (   70') Бускетс Серхио Гонсалес Нико   82' (Бальде Алехандро (   82') Дест Серджино Агуэро Серхио   42' (Коутиньо Филиппе (   42') Депай Мемфис
Запасные: Де Йонг Люк Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Демир Юсуф Санс Альваро
Сивера Антонио   45' Химо Наварро   20' (Агиррегабириа Мартин (   20') Лагуардия Виктор Лежён Флорьян Дуарте Рубен   82' Эдгар Мендес   62' (Пельистри Факундо (   62') Понс Пере   62' (Пина Томас (   62') Мойя Антонио   80' (Силла Мамаду (   80') Н'Диайе Лум Риоха Луис Хоселу Санмартин   80' (Гарсия Мануэль II (   80')
Запасные: Мартин Иван Тачи Гарсия Сауль Миазга Мэтт Хави Лопеc Овоно Хесус Гвидетти Йон
30 октября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Алавес Барселона
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Комментарии (6)
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KatyaFomina
31 Октября 2021 в 01:21
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Шарипов Тахир
31 Октября 2021 в 00:14
Как я написал уже в онлайн трансляции все напоминает сюжет очень давнишней песни "Ты ненакрашенная страшная, и накрашенная". То есть как хреново играли при Кумане, так хреново играют и без него. Трудно поверить, что так сильно можно развалить команду. А те игроки, которых можно было считать явно не новичками (Тер-Стеген, Пике, Альба, Коутиньо, Бускетс, тот же Депай), ничего не показывают. В команде абсолютно не просматривается ни одного игрока, которого можно было бы считать лидером. Абсолютно согласен с Pol-black - "КАК УБОГО!"
Skywoker
31 Октября 2021 в 00:08
все нормально
вся эта молодежь как раз уровня алавеса
академия боянов кркичей
брэнд то барсовский остался - игра на коротке, первым номеров трал вали
а игроков нет
убери бускетса - они и за середину поля не перейдут
Шарипов Тахир
31 Октября 2021 в 00:16
Да, ты прав, без Бускетса убогая игра стала бы еще более убогой!
779
31 Октября 2021 в 00:07
Надо заново учиться ходить.
И надо быть готовыми, что даже при старании далеко не всё будет получаться.
Нащупывать связи, смотреть на всех с новой точки зрения.
Но надо согласиться, что при таком то старании выглядели мы тщедушно. Очень сыро. Как будто вся команда на самом деле была в больнице.
Pol-black
31 Октября 2021 в 00:02
как же всё убого... просто нет слов. есть игроки, но нет игры.
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31.10  16:00 Кадис ... Мальорка 2.65 3 3.1
31.10  18:15 Атлетико М ... Бетис 1.56 4.1 6.4
31.10  20:30 Хетафе ... Эспаньол 2.43 3.05 3.3
31.10  23:00 Реал Сосьедад ... Атлетик Б 2.15 3.3 3.7
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