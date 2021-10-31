«Барселона» без Кумана не смогла разобраться с «Алавесом»

«Барселона» провела первый матч без Рональда Кумана и не сумела дома обыграть «Алавес». В первом тайме гости нейтрализовали все угрозы. После перерыва команды обменялись голами, Мемфис Депай открыл счет выстрелом из-за пределов штрафной, и тут же Луис Риоха блеснул дриблингом и, обыгравшись с партнером, поразил ворота. Депай сразу после этого мог решать судьбу матча, но в супермоментах пробил в штангу, а затем и во вратаря.

Ничья 1:1, «Барселона» застряла на девятом месте.