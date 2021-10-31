«Барселона» без Кумана не смогла разобраться с «Алавесом»

«Барселона» провела первый матч без Рональда Кумана и не сумела дома обыграть «Алавес». В первом тайме гости нейтрализовали все угрозы. После перерыва команды обменялись голами, Мемфис Депай открыл счет выстрелом из-за пределов штрафной, и тут же Луис Риоха блеснул дриблингом и, обыгравшись с партнером, поразил ворота. Депай сразу после этого мог решать судьбу матча, но в супермоментах пробил в штангу, а затем и во вратаря.
Ничья 1:1, «Барселона» застряла на девятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис 49'
|52' Риоха Луис (1:1)
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 81' ( Abdessamad Ezzalzouli ( 81') • Пике Херард 70' ( Пуч Рикард ( 70') • Гарсия Эрик • Альба Жорди • Гави 70' ( Ленгле Клеман ( 70') • Бускетс Серхио • Гонсалес Нико 82' ( Бальде Алехандро ( 82') • Дест Серджино • Агуэро Серхио 42' ( Коутиньо Филиппе ( 42') • Депай Мемфис
Запасные: Де Йонг Люк • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Демир Юсуф • Санс Альваро
Сивера Антонио • 45'Химо Наварро 20' ( Агиррегабириа Мартин ( 20') • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • 82'Эдгар Мендес 62' ( Пельистри Факундо ( 62') • Понс Пере 62' ( Пина Томас ( 62') • Мойя Антонио 80' ( Силла Мамаду ( 80') • Н'Диайе Лум • Риоха Луис • Хоселу Санмартин 80' ( Гарсия Мануэль II ( 80')
Запасные: Мартин Иван • Тачи • Гарсия Сауль • Миазга Мэтт • Хави Лопеc • Овоно Хесус • Гвидетти Йон
30 октября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
вся эта молодежь как раз уровня алавеса
академия боянов кркичей
брэнд то барсовский остался - игра на коротке, первым номеров трал вали
а игроков нет
убери бускетса - они и за середину поля не перейдут
И надо быть готовыми, что даже при старании далеко не всё будет получаться.
Нащупывать связи, смотреть на всех с новой точки зрения.
Но надо согласиться, что при таком то старании выглядели мы тщедушно. Очень сыро. Как будто вся команда на самом деле была в больнице.