Хави Эрнандес еще не успел расторгнуть контракт с «Аль-Саддом» и возглавить «Барселону», а испанская пресса уже разузнала, кого специалист хотел бы видеть в составе каталонцев в качестве усиления.

По информации журналиста Жерара Ромеро, Хави необходим новый центральный защитник, главными требованиями к которому является скорость и умение работать с мячом. Согласно источнику, тренер сообщил президенту клуба о кандидатуре Жюля Кунде из «Севильи».

Также раньше местные СМИ писали, что Хави спрашивал у представителей «Барселоны», реально ли осуществить трансфер вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Напомним, что уже сегодня игроки «сине-гранатовых» должны узнать о назначении на пост наставника бывшего футболиста команды.