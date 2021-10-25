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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле может сыграть за «Барселону» на выходных

25 Октября 2021 • 15:41 Комментировать
Барселона
...
Алавес
31.10 22:00

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к возвращению в строй. Француз, как известно, в этом сезоне пока не провёл ни одного матча из-за травмы.

Как сообщает испанский Sport, Дембеле в понедельник провёл часть тренировки в общей группе команды. В настоящий момент клуб ждёт результаты тестов, которые Усман проходил в Финляндии. Если всё будет в порядке, то он сможет вернуться на поле в матче против «Алавеса» на выходных.

В среду «Барселона» будет играть против «Райо Вальекано», но эту игру Дембеле точно пропустит.

Напомним, что на выходных «Барселона» проиграла дома «Реалу» в «эль класико» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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