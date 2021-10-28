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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти поддержал Кумана: «Я тоже был в этом положении»

28 Октября 2021 • 16:45 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1.25 6.20 11.00
30.10 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение руководства «Барселоны» уволить Рональда Кумана. Итальянский специалист поддержал своего коллегу по цеху.

«К сожалению, это часть нашей профессии, такое случается. Я ведь тоже неоднократно был в подобном положении. Уверен, что Куман отдал всего себя работе, пока пребывал на посту наставника. Теперь же просто надо двигаться дальше, не опускать голову», - цитирует Анчелотти портал Madrid Xtra.

Примечательно, что именно поражение от «Реала» стало одной из причин отставки голландца – Куман, кстати, проиграл все свои «эль классико» во главе «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карло Анчелотти Рональд Куман
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