Анчелотти поддержал Кумана: «Я тоже был в этом положении»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение руководства «Барселоны» уволить Рональда Кумана. Итальянский специалист поддержал своего коллегу по цеху.

«К сожалению, это часть нашей профессии, такое случается. Я ведь тоже неоднократно был в подобном положении. Уверен, что Куман отдал всего себя работе, пока пребывал на посту наставника. Теперь же просто надо двигаться дальше, не опускать голову», - цитирует Анчелотти портал Madrid Xtra.

Примечательно, что именно поражение от «Реала» стало одной из причин отставки голландца – Куман, кстати, проиграл все свои «эль классико» во главе «Барселоны».