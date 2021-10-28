Кто возглавит «Барселону»: в претендентах не только Хави

«Барселона» наконец-то уволила Рональда Кумана. Решающим стало поражение от мадридского клуба, но не от «Реала». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто заменит голландца.

Увольнение Рональда Кумана было вопросом времени, и это было понятно ещё в момент его назначения. Голландец не может похвастать большими успехами на клубном уровне. Победы в нулевых в чемпионате Голландии – так себе достижения. Когда ещё предыдущее руководство «Барселоны» назначило Кумана, этого решения никто не понял. Это был скорее популистский шаг – выбрать легенду клуба, чтобы получить поддержку сосьос на выборах. Однако эта ставка не сыграла. Нынешнему президенту каталонцев Жоану Лапорте приходилось терпеть Кумана, но всему есть предел. Очередная серия поражений заставила уволить голландца.

В целом сейчас вопрос о сменщике «Барселоны» стоит довольно просто. Это будет либо Хави, либо нет. Легенду испанского клуба давно сватают в родную команду. Хави был умным футболистом, и многие уверены, что это должно помочь ему стать успешным тренером. Откровенно говоря, прямой зависимости тут точно нет. Кто-то уже пытается доказать тренерский талант Хави успехами в «Аль-Садде». Однако это и вовсе кажется попыткой подогнать ответ под решение. Уровень чемпионата Катара слишком слаб, чтобы успехи в местном турнире воспринимать всерьёз.

Надо понимать, что в «Барселоне» очень хотят, чтобы у Хави получилась тренерская карьера в родном клубе. Это прекрасная футбольная сказка, это попытка найти нового Хосепа Гвардиолу. Тем не менее это огромный риск. «Барселона» сейчас развалена как команда полностью и находится в глубоком кризисе. В такой ситуации довериться молодому специалисту без какого-либо серьёзного опыта – это игра в рулетку. В этом смысле безумно смешной слух про Юрия Вернидуба выглядит более обоснованным – он хотя бы с «Шерифом» имеет опыт в Лиге чемпионов и даже победил «Реал».

У Хави, правда, есть и важный в ситуации «Барселоны» плюс. Каталонцы находятся в сложном финансовом положении, а молодой специалист вряд ли будет требовать у родного клуба большой контракт. Любой же другой сильный тренер точно не будет волноваться о деньгах «Барселоны», а попросит рыночный договор.

Если «Барселона» всё же предпочтёт выбрать не легенду, а сильного тренера, который мог бы вернуть команду на вершину, то смотреть надо не на Хави. Эрик тен Хаг давно перерос уровень «Аякса», и жуть как хочется его увидеть в большой команде. Тем более что именно он открыл всеми миру Френки де Йонга, через которого можно было бы построить новую «Барселону». Возможно, стоит дождаться окончания сезона с исполняющим обязанности, а летом пригласить Унаи Эмери. Кто-то скажет, что он не умеет работать с топ-клубами. С другой стороны, с такими командами он работал только за границей, а в Испании, возможно, справится.

Ходили разговоры, что «Барселона» может пригласить Марсело Гальярдо, который возглавляет «Ривер Плейт». Это тоже был бы интересный вариант, учитывая, что аргентинская тренерская школа в последние годы сильна, а этот наставник уже выиграл всё на южноамериканском континенте. Завоевать Кубок Либертадорес – это будет покруче, чем побеждать в Катаре.

Тем не менее «Барселона», похоже, думает именно о Хави. И это решение не столько о тренере, сколько о мечте. С другой стороны, многим бы хотелось, чтобы этот прекрасный хавбек действительно стал отличным наставником.

Андрей Центров