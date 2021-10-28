Кирьяков: «Чтобы фанаты «Барсы» поддержали команду в сложный период, и нужен приход Хави»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера «Барселоны».

- Как воспринимаете отставку Кумана из «Барселоны?

- Когда нет результата, то отставка тренера всегда ожидаема. Тем более если речь идет о таком клубе, как «Барселона». Понятно, что у всех есть недовольство. Но имеются и объективные причины для такого результата, которые несколько оправдывают Кумана – у команды состав не тот, который он хотел видеть. Ушел многолетний лидер, человек, который делал результат. Через него строилась вся игра. После него тяжело вывести команду на такой же уровень. Для этого нужно время, а в таком клубе времени на это не дают.

- Вы считаете, что уход Месси – это основная причина неудач команды?

- Это процентов семьдесят того, что мы видим. Этот футболист определял игру команды, и после его ухода мы видим совсем другую «Барселону». Как и ожидалось.

- Насколько недавнее поражение от «Реала» сказалось на отставке?

- Тоже сказалось. Когда ты проигрываешь в «эль класико», а потом еще и «Райо Вайлекано», это вгоняет в уныние болельщиков и руководство. Кто во всем виноват? Тренер. Результаты были плохие, поэтому клуб принял такое решение. «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании. Естественно, это провал. Все привыкли видеть клуб наверху таблицы, а сейчас он в середине.

- Пишут, что основным кандидатом на пост главного тренера является Хави. Насколько это подходящая кандидатура?

- Руководство преследует цель объединения с фанатами. Все-таки Хави – это любимец публики. Сейчас важно, чтобы болельщики поддержали команду в такой период. Это тонкий момент, за счет которого руководство пытается увести команду из-под давления.

- Вы не видите риска в таком назначении, все-таки Хави – достаточно молодой специалист?

- Риск всегда есть. Мы видели приход Олича в ЦСКА. Все говорили, что это неправильно, но руководство пошло на этот шаг. И сейчас тоже есть риск – нет опыта у тренера. Но имидж Хави и любовь болельщиков перевешивают все остальное.

- Ранее писали, что в «Барселоне» мечтают видеть Клоппа. Что об этом думаете?

- Это топ-тренер, который долгое время работает на очень высоком уровне. В этом случае Хави может быть промежуточным ходом, подготовкой для приглашения серьезного специалиста.

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- Клопп известен как тренер, способный реанимировать исторически великие команды, в которых не складывается игра. Как считаете, он идеально подошел бы?

- Клоппа «Барселона» сейчас вряд ли получит. Потому что он успешно работает в «Ливерпуле». Сейчас главное – успокоить общественность. Хотя бы на какое-то время. А потом готовить трансфер маститого тренера, будь то Клопп, Гвардиола или кто-то еще. Это ведь очень серьезный вопрос, потому что надо определить, кто из специалистов лучше подойдет. Надо учитывать всю специфику работы в «Барселоне», стратегию игры. Приглашение тренера, который больше исповедует оборонительный стиль, здесь не пройдет. Нужно чтобы все сошлось и отразилось на результате.

- Какими видите перспективы «Барселоны» в этом сезоне? Она ведь и в Лиге чемпионов выступает не очень хорошо.

- Перспективы туманные. Такого футболиста как Месси, в команде не будет еще долго. В средней линии потерялся баланс, и это сказывается на игре.

Елена Григорьевская