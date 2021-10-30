Серхи Роберто травмировал бедро и не попадёт в состав «Барселоны» на поединок против «Алавеса»

Хавбек «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет в поединке предстоящем поединке Примеры против «Алавеса». Такую информацию распространила пресс-служба «сине-гранатовых».

Уточняется, что футболист на занятии травмировал правое бедро. Пока непонятно, когда Роберто покинет лазарет.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл 12 встреч за каталонский коллектив, записав в актив 2 забитых мяча и одну голевую передачу.

Поединок «Барселона» — «Алавес» начнется 30 октября. Арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.