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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто травмировал бедро и не попадёт в состав «Барселоны» на поединок против «Алавеса»

30 Октября 2021 • 14:23 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1.30 5.70 9.50
Через 6 ч. 29 мин.

Хавбек «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет в поединке предстоящем поединке Примеры против «Алавеса». Такую информацию распространила пресс-служба «сине-гранатовых».

Уточняется, что футболист на занятии травмировал правое бедро. Пока непонятно, когда Роберто покинет лазарет.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл 12 встреч за каталонский коллектив, записав в актив 2 забитых мяча и одну голевую передачу.

Поединок «Барселона» — «Алавес» начнется 30 октября. Арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Барселона Серхи Роберто
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