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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гвардиола высказался о возможном назначении Хави в «Барселоне»

29 Октября 2021 • 16:33 Комментировать
Барселона
...
Алавес
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Рональд Куман был уволен с должности главного тренера «Барселоны». Ожидается, что новым рулевым команды станет Хави. Свой комментарий на этот счёт дал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Тренеры знают, что мы живём и работаем ради результатов. Мы зависим от результатов. Если нет результата, никто не сохранит работу – ни Куман, ни я. Я желаю Рональду всего наилучшего, скоро мы сможем поболтать.

Хави? Не знаю, что случится. В любом случае Хави готов к этой работе. Он знает футбол и имеет страсть к нему. И у него больше опыта, чем было у меня, когда я возглавлял «Барселону», - сказал Гвардиола журналистам.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
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