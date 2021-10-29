​Гвардиола высказался о возможном назначении Хави в «Барселоне»

Рональд Куман был уволен с должности главного тренера «Барселоны». Ожидается, что новым рулевым команды станет Хави. Свой комментарий на этот счёт дал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Тренеры знают, что мы живём и работаем ради результатов. Мы зависим от результатов. Если нет результата, никто не сохранит работу – ни Куман, ни я. Я желаю Рональду всего наилучшего, скоро мы сможем поболтать.

Хави? Не знаю, что случится. В любом случае Хави готов к этой работе. Он знает футбол и имеет страсть к нему. И у него больше опыта, чем было у меня, когда я возглавлял «Барселону», - сказал Гвардиола журналистам.