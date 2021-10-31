​Агуэро увезли со стадиона на скорой

По ходу первого тайма матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» был заменён Серхио Агуэро. Аргентинский нападающий почувствовал боль в груди. В СМИ начали писать о проблемах игрока с дыханием.

Между тем, Carrusel Deportivo информирует общественность о том, что со стадиона «Камп Ноу» Агуэро увезли на машине скорой помощи. Вероятно, футболист в ближайшие часы пройдёт обследование.

Напомним, что Серхио Агуэро пропустил стартовый отрезок сезона по причине травмы.

Добавим, что субботний матч испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом» завершился вничью со счётом 1:1.