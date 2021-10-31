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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Агуэро увезли со стадиона на скорой

31 Октября 2021 • 00:05 Комментировать (4)
Барселона
1:1
Алавес
окончен

По ходу первого тайма матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» был заменён Серхио Агуэро. Аргентинский нападающий почувствовал боль в груди. В СМИ начали писать о проблемах игрока с дыханием.

Между тем, Carrusel Deportivo информирует общественность о том, что со стадиона «Камп Ноу» Агуэро увезли на машине скорой помощи. Вероятно, футболист в ближайшие часы пройдёт обследование.

Напомним, что Серхио Агуэро пропустил стартовый отрезок сезона по причине травмы.

Добавим, что субботний матч испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом» завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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Комментарии (4)
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KatyaFomina
31 Октября 2021 в 01:21
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Pol-black
31 Октября 2021 в 00:49
вроде он переболел уже. здоровья Куну!
Id152079006
31 Октября 2021 в 00:26
Серхио, скорейшего выздоровления!!!
779
31 Октября 2021 в 00:13
Здоровья!
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31.10  18:15 Атлетико М ... Бетис 1.56 4.1 6.4
31.10  20:30 Хетафе ... Эспаньол 2.43 3.05 3.3
31.10  23:00 Реал Сосьедад ... Атлетик Б 2.15 3.3 3.7
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