​У Агуэро подозрение на проблемы с сердцем

В субботу «Барселона» не смогла обыграть «Алавес» (ничья 1:1), потеряв при этом двоих игроков. В первом тайме вынужденно был заменён нападающий Серхио Агуэро, а во втором – защитник Херард Пике. Пресс-служба каталонского клуба разъяснила ситуацию посредством публикации на сайте.

Серхио Агуэро по ходу игры почувствовал боль в груди. Аргентинский футболист был отправлен в больницу для кардиологического исследования. Судя по всему, есть подозрение на проблемы игрока с сердцем.

Что касается Херарда Пике, то он растянул камбаловидную мышцу правой голени. Защитник пройдёт обследование, чтобы определить степень травмы.