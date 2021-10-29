«Аль-Садд» сделал заявление по поводу будущего Хави

После увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера «Барселоны» снова циркулируют слухи о том, что следующим наставником каталонских футболистов станет экс-полузащитник «блауграны» Хави Эрнандес.

Ранее сообщалось, что в его контракте с «Аль-Саддом» нет пункта об уходе в «Барселону». К тому же в мае этого года Хави подставил подпись под новым соглашением с азиатским клубом.

- В ответ на спекуляции последних дней руководство «Аль-Садда» сообщает, что у Хави контракт с клубом на два сезона, и он сконцентрирован только на следующих матчах, - гласит официальное заявление «Аль-Садда».

Добавим, что Хави в Катаре завоевал уже семь трофеев.