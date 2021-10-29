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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Садд» сделал заявление по поводу будущего Хави

29 Октября 2021 • 23:31 Комментировать (1)
Барселона
...
Алавес
1.30 5.70 9.50
Через 21 ч. 55 мин.

После увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера «Барселоны» снова циркулируют слухи о том, что следующим наставником каталонских футболистов станет экс-полузащитник «блауграны» Хави Эрнандес.

Ранее сообщалось, что в его контракте с «Аль-Саддом» нет пункта об уходе в «Барселону». К тому же в мае этого года Хави подставил подпись под новым соглашением с азиатским клубом.

- В ответ на спекуляции последних дней руководство «Аль-Садда» сообщает, что у Хави контракт с клубом на два сезона, и он сконцентрирован только на следующих матчах, - гласит официальное заявление «Аль-Садда».

Добавим, что Хави в Катаре завоевал уже семь трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Аль-Садд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
29 Октября 2021 в 23:43
Добро пожаловать в новую реальность...привыкайте, что вас никто уже ни во что не ставит...а затыкать все вопросы деньгами - нет ресурсов
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