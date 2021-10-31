​«Барселона» в новейшей истории ни разу не начинала сезон хуже

В субботу вечером «Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Алавесом» - 1:1. После одиннадцати игр чемпионата Испании каталонцы имеют в своём активе всего лишь 16 зачётных баллов.

Если брать новейшую историю, когда в футбольном мире за победы стали начислять три очка вместо двух, то это один из худших стартов «Барселоны» в Ла Лиге. Также 16 очков после одиннадцати стартовых игр чемпионата «сине-гранатовые» имели в сезонах 2000/2001 и 2002/2003. Меньше очков после одиннадцати матчей на старте лиги за указанный период каталонцы не набирали, сообщает Opta.

Ближайший матч «Барселона» проведёт против украинского «Динамо» в Лиге чемпионов 2 ноября.