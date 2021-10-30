«Барселона» потеряла Агуэро - форварда заменили из-за проблем со здоровьем

Серхио Агуэро только недавно дебютировал за «Барселону», ведь начальный отрезок сезона он провёл в лазарете. Впрочем, в субботу вечером у аргентинца снова возникли проблемы со здоровьем. По ходу первого тайма матча против «Алавеса» Агуэро ощутил боль в верхней части груди и упал. На поле вынесли носилки, но форвард смог подняться и уйти с поля самостоятельно. Временному тренеру «сине-гранатовых» Серхи Бархуану пришлось в срочном порядке выпускать на замену Филиппе Коутиньо.

Возможно, Серхио Агуэро получил удар в область кадыка. После игры Серхи Бархуан наверняка сообщит журналистам какие-то подробности.

Следить за матчем «Барселона» - «Алавес» можно в текстовой трансляции.