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«Барселона» потеряла Агуэро - форварда заменили из-за проблем со здоровьем

30 Октября 2021 • 22:47 Комментировать (1)
Барселона
1:1
Алавес
1.30 5.70 9.50
2-й тайм

Серхио Агуэро только недавно дебютировал за «Барселону», ведь начальный отрезок сезона он провёл в лазарете. Впрочем, в субботу вечером у аргентинца снова возникли проблемы со здоровьем. По ходу первого тайма матча против «Алавеса» Агуэро ощутил боль в верхней части груди и упал. На поле вынесли носилки, но форвард смог подняться и уйти с поля самостоятельно. Временному тренеру «сине-гранатовых» Серхи Бархуану пришлось в срочном порядке выпускать на замену Филиппе Коутиньо.

Возможно, Серхио Агуэро получил удар в область кадыка. После игры Серхи Бархуан наверняка сообщит журналистам какие-то подробности.

Следить за матчем «Барселона» - «Алавес» можно в текстовой трансляции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
30 Октября 2021 в 23:16
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