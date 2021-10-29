У Кумана худший процент побед в качестве наставника «Барселоны» за последние 18 лет

На днях руководство «Барселоны» окончательно приняло решение уволить с должности главного тренера команды Рональда Кумана. Это стало следствием не только последних результатов каталонцев, но и отсутствия прогресса при голландском специалисте.

К примеру, покинув Каталонию, Куман стал первым за 18 лет наставником, выигравшим менее 60% своих матчей во главе «сине-гранатовых» - 39 из общих 67. В последний раз «Барселона» так плохо выступала еще в 2003 году, когда испанцев возглавлял Радомир Антич, добывший победы лишь ровно в половине проведенных поединков.

Тот же Кике Сетьен, покинувший клуб до прихода Кумана, достиг в свое время показателя в 64%.