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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта высказался по поводу Хави

29 Октября 2021 • 14:54 Комментировать (1)
Барселона
...
Алавес
1.25 6.20 11.00
30.10 22:00

Поговаривают, что очень скоро Хави займёт должность главного тренера «Барселоны», покинув катарский «Аль-Садд». В пятницу на этот счёт высказался Жоан Лапорта, занимающий должность президента каталонского клуба.

- Думаю, Хави находится на интересной стадии роста как тренера, мне дают хорошие рекомендации, - сказал Лапорта.

Президент «Барселоны» отметил, что знает мнение Хави о нынешней команде, поскольку они часто общаются.

- Всегда говорил, что однажды Хави будет тренировать «Барселону», - высказался Лапорта, чьи слова в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо. 

В субботу, 30 октября, «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Алавеса». Место на тренерском мостике «сине-гранатовых» займёт Серхи Бархуан, который с лета тренировал «Барселону Б».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Октября 2021 в 15:38
А вдруг этот Бархуан окажется лучше всех предыдущих ))??
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