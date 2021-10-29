​Лапорта высказался по поводу Хави

Поговаривают, что очень скоро Хави займёт должность главного тренера «Барселоны», покинув катарский «Аль-Садд». В пятницу на этот счёт высказался Жоан Лапорта, занимающий должность президента каталонского клуба.

- Думаю, Хави находится на интересной стадии роста как тренера, мне дают хорошие рекомендации, - сказал Лапорта.

Президент «Барселоны» отметил, что знает мнение Хави о нынешней команде, поскольку они часто общаются.

- Всегда говорил, что однажды Хави будет тренировать «Барселону», - высказался Лапорта, чьи слова в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

В субботу, 30 октября, «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Алавеса». Место на тренерском мостике «сине-гранатовых» займёт Серхи Бархуан, который с лета тренировал «Барселону Б».