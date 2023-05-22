Кандрева: «Конечно, я расстроен вылетом «Сампдории»

Выступавший за «Сампдорию» в недавнем прошлом Антонио Кандрева расстроен тем, что клуб провел слабейший сезон в своей истории и вылетает из высшей лиги итальянского футбола.

- Я очень расстроен. Особенно мне жаль тифози, Там очень любят клуб. Я сам убедился в этом. Первый сезон в «Сампдории» мне понравился, а во второй, не буду скрывать, возникли сложности, - цитирует слова Кандревы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

«Сампдории» предстоят еще два матча в текущем сезоне Серии А - с «Сассуоло» двадцать шестого мая и с «Наполи», новым чемпионом Италии, четвертого июня.