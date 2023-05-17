Мальдини: «Де Кетеларе – наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини признал, что полузащитник Шарль де Кетеларе в этом сезоне выступает неубедительно. Прошлым летом «россонери» заплатили за бельгийца 35 миллионов евро.

«Де Кетеларе – наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса. Нам было бы проще подписать Пауло Дибалу свободным агентом, но был бы он подходящим футболистом для нашего проекта? Нет», – цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

22-летний де Кетеларе в этом сезоне отметился всего одним результативным пасом в чемпионате Италии. Ради перехода в «Милан» бельгиец прошлым летом отклонил предложения от ряда клубов из Английской премьер-лиги.