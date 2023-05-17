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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Де Кетеларе – наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса»

17 Мая 2023 • 09:36 Комментировать
Милан
...
Сампдория
20.05 21:45

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини признал, что полузащитник Шарль де Кетеларе в этом сезоне выступает неубедительно. Прошлым летом «россонери» заплатили за бельгийца 35 миллионов евро.

«Де Кетеларе – наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса. Нам было бы проще подписать Пауло Дибалу свободным агентом, но был бы он подходящим футболистом для нашего проекта? Нет», – цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

22-летний де Кетеларе в этом сезоне отметился всего одним результативным пасом в чемпионате Италии. Ради перехода в «Милан» бельгиец прошлым летом отклонил предложения от ряда клубов из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Шарль де Кетеларе
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