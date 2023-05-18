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Чемпионат Германии. Бундеслига

Камада может перейти в «Милан»

18 Мая 2023 • 15:04 Комментировать
Милан
...
Сампдория
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20.05 21:45

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний японец заинтересован в переходе в стан «россонери», однако последнее слово будет за клубом. Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересована дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на игрока сборной Японии является португальская «Бенфика». Камада принял решение не продлевать контракт с «Айнтрахтом», поэтому покинет немецкий клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Камада провёл за «Айнтрахт» 44 матча, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
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МИЛАН САМПДОРИЯ
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