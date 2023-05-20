«Милан» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Сампдория
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Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл9'
|20'Квальярелла Фабио (1:1)
|(2:1) Жиру Оливье23'
|(3:1) Жиру Оливье29'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Мессиас Жуниор•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Равалья Никола•Дзаноли Алессандро• 30'Гюнтер Корай• 27'Нюйтинк Брэм•Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас•Лерис Мехди•Уинкс Гарри•Джуричич Филип•Габбьядини Маноло•Квальярелла Фабио
20 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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