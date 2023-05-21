Пиоли: «Рад победе, но важны следующие два матча»

Итальянский «Милан» ожидаемо разгромил аутсайдера чемпионата «Сампдорию», забив той пять мячей. Стефано Пиоли, наставник клуба, считает, что более важными будут два последних матча в чемпионате - в том числе следующий, с «Ювентусом».

- Сегодняшняя победа важна, но еще важнее следующие два матча, наша цель - место в четверке лучших. Игра с «Ювентусом» станет для нас как финал. Мне жаль «Сампдорию», команда с такими фанатами и с такой историей провела очень сложный сезон. Им надо перезагрузиться, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Матч с «Ювентусом» пройдет двадцать восьмого мая.