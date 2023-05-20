​«Милан» объявил состав на игру с «Сампдорией»

В тридцать шестом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться в домашнем матче с уже вылетевшей из высшей лиги итальянского футбола генуэзской «Сампдорией». Накануне игры, которая должна стать достаточно легкой прогулкой для «россонери», наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Миланом» и «Сампдорией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.